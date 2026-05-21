ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

MotoGP-coureur Álex Márquez voorlopig uitgeschakeld door breuken

Sport
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 15:18
anp210526185 1
BARCELONA (ANP) - MotoGP-rijder Álex Márquez mist sowieso de komende twee grands prix. De Spanjaard uit het team Gresini Racing heeft tijd nodig om te herstellen van een gebroken halswervel en een gebroken sleutelbeen. Hij liep de verwondingen op bij een zware crash afgelopen zondag in de Grote Prijs van Catalonië.
Márquez, die dit seizoen de Grote Prijs van Spanje in Jerez won, moet de MotoGP-races in Italië (Mugello) en Hongarije (Balaton Park) overslaan. Mogelijk kan hij half juni in Tsjechië (Brno) zijn rentree maken, afhankelijk van zijn herstel.
Marc Márquez, de regerend wereldkampioen en oudere broer van Álex, is momenteel ook uitgeschakeld. Hij is er door een gebroken voet hoogstwaarschijnlijk ook niet bij eind mei in de GP van Italië.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

150584993_l

Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen

shutterstock_753013399

Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

jos-leijdekkers-ook-bekend-als-bolle-jos-en-el-presidente

Bolle Jos glipt door het net

Loading