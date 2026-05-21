MotoGP-coureur Álex Márquez voorlopig uitgeschakeld door breuken

BARCELONA (ANP) - MotoGP-rijder Álex Márquez mist sowieso de komende twee grands prix. De Spanjaard uit het team Gresini Racing heeft tijd nodig om te herstellen van een gebroken halswervel en een gebroken sleutelbeen. Hij liep de verwondingen op bij een zware crash afgelopen zondag in de Grote Prijs van Catalonië.

Márquez, die dit seizoen de Grote Prijs van Spanje in Jerez won, moet de MotoGP-races in Italië (Mugello) en Hongarije (Balaton Park) overslaan. Mogelijk kan hij half juni in Tsjechië (Brno) zijn rentree maken, afhankelijk van zijn herstel.

Marc Márquez, de regerend wereldkampioen en oudere broer van Álex, is momenteel ook uitgeschakeld. Hij is er door een gebroken voet hoogstwaarschijnlijk ook niet bij eind mei in de GP van Italië.