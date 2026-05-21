Twee verdachte vrouwen kindermishandeling Stadskanaal langer vast

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 15:58
GRONINGEN (ANP) - De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven veertien dagen langer vastzitten.
De verdachten zijn bevriend met elkaar. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. Volgens het vonnis van de rechtbank moest het meisje haar eigen braaksel van de grond eten, werd ze met een bezemsteel geslagen en kreeg ze te weinig eten.
De 31- en 33-jarige verdachten blijven vooralsnog in beperkingen zitten. Dat betekent dat zij alleen via hun advocaten mogen communiceren met de buitenwereld. Daardoor is het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland terughoudend in zijn communicatie.
De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving.
Hulpverleningsinstanties waren al langer op de hoogte van problemen rond de kinderen.
