AI-chipconcern Nvidia verliest op beurs om onrust affaire topman

NEW YORK (ANP) - AI-chipconcern Nvidia was maandag een daler op de aandelenbeurzen in New York vanwege een affaire van topman Jensen Huang met een vrouw die wordt verdacht van spionage voor China. Het aandeel verloor 4,3 procent waardoor honderden miljarden aan beurswaarde van Nvidia in rook opgingen.

Beleggers vragen zich nu af of de 63-jarige Huang wel kan aanblijven als topman na de affaire met de vrouw. Zij zou door de Chinese regering zijn ingezet om Huang te bespioneren. Nvidia heeft een onderzoek ingesteld. Nvidia maakt chips die cruciaal zijn voor AI en is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld.

De algemene stemming op Wall Street was wel positief na de forse koersverliezen van vorige week. De Dow-Jonesindex sloot 2,2 procent hoger op 52.389,75 punten. De brede S&P 500 won 2,4 procent tot 7549,94 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,7 procent tot 25.253,13 punten.