AI en groei clouddiensten stuwen resultaten Microsoft

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse techconcern Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een sterke groei in cloud computing en zijn activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nettowinst ging met 11 procent omhoog tot 24,7 miljard dollar (bijna 23 miljard euro), zo werd woensdag bekend.

De omzet klom met 16 procent tot 65,6 miljard dollar, boven de verwachtingen van marktkenners. "De AI-gedreven transformatie verandert werk en werkprocessen in elke rol, functie en bedrijfsproces", zei Microsoft-topman Satya Nadella in een toelichting. Microsoft werkt samen met OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Het techconcern heeft veel van zijn technologie op basis van AI geïntegreerd in zijn producten.

Ook de clouddiensten van Microsoft toonden verdere groei. De omzet van Microsofts cloudplatform Azure groeide met 34 procent.