Doden bij Israëlische aanvallen op oosten Libanon

BAALBEK (ANP/RTR/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op het oosten van Libanon zijn zeker negentien doden gevallen, meldden de Libanese autoriteiten. Volgens de Israëlische strijdkrachten zijn commandocentra van de Libanese Hezbollah-beweging bestookt.

Eerder had het Israëlische leger de bevolking in en om het Oost-Libanese Baalbek opgeroepen te vertrekken. De oude stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO, maar geldt ook als bolwerk van Hezbollah. Volgens ooggetuigen werden meerdere dorpen in de omgeving aangevallen.