AI-initiatief Trump stuwt koersen techbedrijven op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Grote techbedrijven zijn dinsdag hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers leken enthousiast te reageren op de aankondiging van een AI-project door Donald Trump. De Amerikaanse president zei dat via een samenwerkingsverband met de naam Stargate 500 miljard dollar wordt geïnvesteerd in de AI-infrastructuur in de Verenigde Staten.

Softwareconcern Oracle, de Japanse techinvesteerder SoftBank en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, maken deel uit van de nieuwe onderneming. Oracle eindigde de handelsdag 6,8 procent hoger. Ook andere techbedrijven wonnen aan beurswaarde, waaronder techconcern Microsoft (plus 4,1 procent), chipontwikkelaar Arm Holdings (plus 15,9 procent) en chipfabrikant Nvidia (plus 4,4 procent). Deze bedrijven gaan ook een bijdrage leveren aan Stargate.

De algehele stemming op Wall Street was positief, nadat de beurzen op dinsdag ook met winsten waren gesloten. De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 44.156,73 punten. De brede S&P 500 sloot 0,6 procent hoger op 6086,37 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 20.009,34 punten.