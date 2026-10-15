AI-onrust ebt weg op Wall Street na opmerkingen Nvidia-baas

NEW YORK (ANP) - De wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen lijkt weer ten einde te komen. Op Wall Street herstelde het vertrouwen van beleggers donderdag na opmerkingen van topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia. Hij wees zorgen over financieringsproblemen bij CoreWeave van de hand. Daarbij zei hij niet te denken dat het datacenterbedrijf gered hoeft te worden door Nvidia.

CoreWeave stond in het middelpunt van de recente onrust in de techsector. De belangrijke klant van de AI-chips van Nvidia kelderde woensdag 15,5 procent door zorgen over de hoge schuldenlast van het bedrijf. Dit leidde tot bredere twijfel of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie de hoge waarderingen van veel techbedrijven nog wel rechtvaardigen.

Donderdag ging de beurswaarde van CoreWeave eerst verder omlaag. Na de opmerkingen van Huang sloot CoreWeave echter bijna 6 procent in de plus. Techbeurs Nasdaq ging uiteindelijk 0,1 procent hoger de handel uit op 26.713,03 punten. Nvidia zelf verloor nog wel een kleine 2 procent.