Een biologische krop sla, zak aardappelen of tros tomaten kost al snel flink meer dan de gewone variant ernaast in het schap. Gemiddeld betaal je voor biologisch 66 procent meer. Koop je het voor de extra vitamines, dan krijg je vooral iets anders: veel minder resten van bestrijdingsmiddelen.

Steeds meer mensen maken die keuze. Op 26 november bleek uit een meting van denktank Questionmark onder de zes grootste supermarktketens dat er vaker biologisch wordt gekocht. Daarover schreven we in Denktank: supers verkopen vaker biologisch, te weinig kortingen . In dit stuk gaat het om een andere vraag: word je er ook gezonder van?

Bij groente en fruit is de meerprijs soms meer dan 100 procent

De Consumentenbond vergeleek in maart de prijzen van 166 biologische producten bij dertien supermarktketens. Gemiddeld was biologisch 66 procent duurder. Twee jaar eerder was dat nog 48 procent.

Juist bij groente en fruit is het verschil groot, soms meer dan 100 procent. Bij Plus kostte 500 gram gewone trostomaten €1,49 en de biologische variant €2,99. Lidl was het goedkoopst, met prijzen 19 procent onder het gemiddelde. Een enkele keer is biologisch zelfs goedkoper: bij DekaMarkt kostte biologische volkorenmacaroni €0,44, de gewone €0,58.

Meer vitamines? Nauwelijks

Onderzoekers van Stanford University zetten in 2012 de 237 beste studies naast elkaar waarin biologisch en gangbaar voedsel werden vergeleken. Ze vonden geen sterk bewijs dat biologisch voedzamer is. Onderzoeker Crystal Smith-Spangler zei dat het team daar zelf een beetje van opkeek: "We waren een beetje verrast dat we dat niet vonden."

We were a little surprised that we didn't find that. - Crystal Smith-Spangler, Stanford University (origineel in het Engels)

Een Britse meta-analyse van Newcastle University uit 2014, op basis van 343 publicaties, kwam iets positiever uit. Biologische gewassen bevatten 19 tot 69 procent meer antioxidanten, met grotere verschillen bij fruit dan bij groente. Ook zat er 6 procent meer vitamine C in, maar juist minder vitamine E.

Het Voedingscentrum ziet die verschillen wel, maar vindt ze klein. Daarom "lijkt het niet waarschijnlijk dat hierdoor een gezondheidsvoordeel ontstaat", schrijft de organisatie. Voor je gezondheid hoef je volgens het Voedingscentrum niet biologisch te eten.

Het echte verschil: resten van bestrijdingsmiddelen

Bij pesticiden is het verschil wel duidelijk. In de Stanford-analyse had 38 procent van de gangbare monsters meetbare resten, tegen 7 procent van de biologische. De onderzoekers noemden dat een risicoverschil van 30 procent. Critici, zoals onderzoeker Charles Benbrook, rekenden met dezelfde cijfers uit dat de kans op resten bij biologisch 81 procent kleiner is.

Europese controles laten hetzelfde beeld zien. In het meest recente rapport van voedselwaakhond EFSA, over 2024, had 80,4 procent van de biologische monsters geen meetbare resten. Bij 18,8 procent zaten er wel resten in, maar onder de wettelijke grens.

Biologisch is dus niet helemaal vrij van pesticiden. Biologische boeren mogen sommige natuurlijke middelen gebruiken: in het EFSA-rapport over 2022 werden koperverbindingen het vaakst aangetroffen in biologische monsters. Ook kunnen pesticiden via water, lucht en bodem bij biologische boeren terechtkomen, schrijft De Kleur van Geld.

Word je daar gezonder van?

Dat is nog niet bewezen. In de Stanford-analyse vielen de resten op alle producten binnen de veilige grenzen, ook op de gangbare. In twee studies hadden kinderen die biologisch aten minder resten in hun urine, maar bij beide groepen bleven de waarden onder de veiligheidsgrens.

Volgens het Voedingscentrum zijn biologische en gangbare producten even veilig. Er zijn studies die biologisch eten koppelen aan minder eczeem en overgewicht. Alleen is niet duidelijk of dat door het eten komt of doordat mensen die biologisch kopen over het algemeen gezonder leven. Er lopen nog langdurige onderzoeken naar het effect op bijvoorbeeld het immuunsysteem en de darmflora, meldt Biojournaal.

Waar zitten de meeste resten?

Wil je biologisch kopen vanwege pesticiden, kies dan gericht. Volgens onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dat Nature & More aanhaalt, worden de meeste resten gevonden in druiven, mandarijnen, aardbeien en appels.

Een eerlijke vergelijking?

De grote vergelijkingen naar voedingswaarde zijn al een paar jaar oud: ze komen uit 2012 en 2014. Daarnaast verschillen biologische producten onderling sterk, afhankelijk van seizoen en regio. Voor milieu en dierenwelzijn kan biologisch wel verschil maken, maar dat is een andere vraag dan wat er op je bord ligt. In Zuurkool of rode kool: welke is gezonder? zagen we al eerder dat het product en de bereiding meer uitmaken dan het etiket.

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