Naar de kerstmarkt in Aken, een weekje skiën in Oostenrijk of even tanken in Luxemburg. Wie deze winter de grens over rijdt, krijgt te maken met regels die in Nederland niet bestaan.

Hier mag je het hele jaar op zomerbanden rijden. Een paar kilometer verderop kan dat je een boete opleveren.

Nederland: alleen een advies

In Nederland ben je niet verplicht om winterbanden te gebruiken. Ze worden wel aangeraden, zeker als het onder de zeven graden is. Eén ding mag hier juist niet: banden met spijkers.

België doet het net zo. Ook daar is er geen plicht en mag je het hele jaar op zomerbanden rijden.

Duitsland: verplicht zodra het glad is

Duitsland kent geen vaste winterbandenperiode, maar een plicht die afhangt van het weer. Bij ijzel, sneeuw , sneeuwmodder of rijp op de weg moet je auto passende banden hebben.

Sinds 1 oktober 2024 zijn de regels strenger. Alleen banden met het alpinesymbool, een bergje met een sneeuwvlok, tellen nog als winterband. Oudere banden met alleen M+S erop zijn bij winterweer niet meer toegestaan. Vierseizoenenbanden mogen wel, mits ze het alpinesymbool hebben.

Op een besneeuwde Duitse weg telt alleen nog de band met het bergje en de sneeuwvlok.

De boete voor de bestuurder is 60 euro. Hinder je anderen, dan wordt het 80 euro, bij gevaar 100 euro.

Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk

In Oostenrijk geldt de plicht van 1 november tot en met 15 april, bij winterse omstandigheden. Luxemburg werkt net als Duitsland: winterweer betekent winterbanden.

In Frankrijk zijn winterbanden in veel berggebieden verplicht van 1 november tot en met 31 maart. Daar mag je ook sneeuwkettingen of sneeuwsokken in de auto hebben.

In de bergen kunnen bovendien sneeuwkettingen verplicht zijn. Dat zie je aan een rond, blauw bord.

Ook een kwestie van aansprakelijkheid

Rijden zonder geschikte banden kan niet alleen een boete opleveren. Bij een ongeval kan het ook gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.

Een boete is vervelend. Een schadeclaim omdat je op de verkeerde banden reed, is erger.

Twijfel je, kijk dan even naar de zijkant van je banden. Zie je geen alpinesymbool, dan ben je in Duitsland bij winterweer niet in orde.

In het kort

Nederland en België: geen plicht, spijkerbanden verboden in Nederland. Duitsland: verplicht bij winterweer, alleen banden met alpinesymbool, boete vanaf 60 euro. Oostenrijk: 1 november t/m 15 april bij winterweer. Frankrijk: in veel berggebieden 1 november t/m 31 maart.

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