Elk jaar dezelfde discussie in de woonkamer. De een wil de geur van een echte spar, de ander wijst naar de kunstboom op zolder. Wie wint het milieudebat?

Het antwoord is minder spannend dan je hoopt: niemand weet het zeker. Wel is duidelijk wat het grootste verschil maakt, en dat is niet de soort boom.

Appels en peren

Een echte boom en een kunstboom belasten het milieu op een heel andere manier. De een groeit op een kwekerij en wordt soms bespoten of bemest. De ander is van kunststof gemaakt. Die effecten kun je niet zomaar bij elkaar optellen.

Daardoor is niet aan te wijzen welke boom de milieuvriendelijkste is. Voor de productie en de afvalverwerking scoort een kunstboom slechter dan een levende boom. Maar omdat hij jaren meegaat, kan hij dat nadeel weer goedmaken.

De vraag is niet welke boom je koopt, maar hoe lang je ermee doet.

Een kunstboom moet het lang volhouden

Een kunstkerstboom gaat gemiddeld zes tot tien jaar mee. Wie om de paar jaar een nieuwe koopt, is waarschijnlijk duurder uit en belast het milieu zeker meer.

Kies daarom liever een goede boom die lang meegaat. Een tweedehands kunstboom van goede kwaliteit is ook een prima keuze: goedkoper en je verlengt de levensduur van een boom die er al is.

Echte boom? Let op de kluit en de afstand

Wie voor een echte boom gaat, kan het verschil maken met een paar keuzes. Koop dicht bij huis: een verre autorit heeft meer impact dan het verschil tussen soorten kerstbomen.

Wil je de boom na de feestdagen in de tuin zetten, kies dan een boom die in een grote pot is gekweekt. Een kleine boom met een grote pot heeft de meeste kans om te overleven.

Ook huren of adopteren kan. Je betaalt huur of statiegeld en levert de boom na de feestdagen weer in.

Een verre autorit naar de kwekerij weegt zwaarder dan de keuze tussen spar en kunststof.

Laat hem niet uitdrogen

Een levende boom in huis heeft water nodig, ook als er geen kluit aan zit. Zet hem niet dicht bij de verwarming of felle lampen en houd kluit en naalden elke dag vochtig. Een uitgedroogde boom overleeft minder makkelijk en is een groter brandgevaar.

Verliest de boom na de feestdagen veel naalden, dan heeft buiten planten weinig zin meer.

Feitenkader

Beste keuze: niet aan te wijzen, de milieu-effecten verschillen te veel. Kunstboom: gaat gemiddeld 6 tot 10 jaar mee; hoe langer, hoe beter. Echte boom: lokaal kopen, grote pot als je wilt planten, of huren. Grootste winst: lang gebruiken en dicht bij huis kopen.

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