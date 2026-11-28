Van de volgende duizend baby ’s worden er naar verwachting 173 in India geboren, 58 in Nigeria en 46 in heel Europa. En in Nederland? Daar staat gemiddeld één wieg op elke 750 die er wereldwijd nodig zijn.

Die duizend zijn geen letterlijke voorspelling van de eerstvolgende geboorten. Wereldwijd worden in 2026 naar schatting 132,5 miljoen kinderen geboren. Reken je dat jaar terug naar duizend baby’s, dan zie je waar de nieuwe generatie ter wereld komt.

India telt meer geboorten dan Europa en beide Amerika’s samen

Ongeveer één op de zes baby’s wordt in India geboren. China volgt op afstand met 65 van de duizend. Het verschil is zo groot dat je voor een vergelijking met India beter naar hele werelddelen kunt kijken. Tel Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bij elkaar op en je komt op ongeveer 146 baby’s. India alleen komt op 173.

Ook binnen Azië liggen de geboorten niet gelijkmatig verspreid. Pakistan is goed voor 52 van de duizend baby’s en Bangladesh voor 26. Samen met India zijn die drie buurlanden goed voor een kwart van alle geboorten ter wereld.

In Nigeria worden meer baby’s geboren dan in heel Europa

Van de duizend baby’s worden er ongeveer 490 geboren in Azië en 359 in Afrika. Nigeria alleen al kan in 2026 rekenen op zo’n 7,7 miljoen geboorten. Voor heel Europa ligt de raming op iets minder dan 6,2 miljoen.

Dat verschil gaat niet alleen over de vraag hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld krijgt. Ook het aantal mensen op de leeftijd waarop ze kinderen krijgen telt mee. Daardoor kunnen er in een jonge bevolking veel baby’s worden geboren, zelfs als gezinnen kleiner worden.

Voor Nederland ligt de raming voor 2026 op zo’n 176.000 geboorten. Op de wereldkaart van duizend baby’s valt dat nauwelijks op. Vergroot je het beeld naar tienduizend pasgeborenen, dan staan er gemiddeld dertien Nederlandse wiegen.

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