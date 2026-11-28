Op maandag 23 november daalde de temperatuur in De Bilt naar -5,2 graden. Daarmee was de eerste officiële matige vorst van het winterseizoen een feit, opvallend vroeg: gemiddeld wordt die temperatuur in De Bilt pas op 23 december bereikt. Voor veel mensen is dit het moment om boerenkool te eten. Maar de kool uit de zak in de supermarkt heeft de vorst vaak helemaal niet meegemaakt.

Wat doet vorst met boerenkool?

Boerenkool beschermt zich tegen bevriezing. De plant zet zetmeel om in suiker, zodat het blad minder snel bevriest. Volgens een teler van Verse Oogst wordt de pittige koolsmaak na de vorstperiode minder en is de boerenkool dan wat zoeter. Volgens een andere teler kan kou ook ten koste gaan van de kwaliteit, maar na 4 of 5 graden vorst kun je nog goede boerenkool oogsten.

Er is wel een kanttekening. De Duitse bioloog Christoph Hahn (Universiteit Oldenburg) liet in 2020 zien dat het suikergehalte in boerenkoolblad al stijgt bij lage temperaturen boven nul, en dus niet alleen bij vorst, zoals vaak wordt gedacht. Volgens Hahn bepalen niet alleen de koolstoffen de smaak, maar ook de hoeveelheid suiker.

For the taste not just the glucosinolates but also the sugar content is decisive. - Christoph Hahn, Universiteit Oldenburg (origineel in het Engels)

Waarom de zak vaak geen vorst heeft gezien

Het vakblad Dutch Cuisine wijst op maaiboerenkool. Dat zijn kleine planten van ongeveer 30 à 40 centimeter die vóór de vorst met een maaimachine worden geoogst. Ze hebben dunne, zwakke nerven die niet tegen vorst kunnen, terwijl de 'echte' boerenkool tegen pakweg -15 graden kan. Volgens hetzelfde blad gaat die maaikool meestal direct gehakseld de zak in.

Wie boerenkool van de struik wil, moet zoeken: tegenwoordig wordt boerenkool bijna alleen nog gesneden en voorverpakt aangeboden. Jumbo zegt zelf op zijn receptensite dat het met het oogstmoment te maken kan hebben als boerenkool na het koken hard blijft: de kool kan dan geoogst zijn vóór de eerste vrieskou.

Zoeter, maar ook gezonder?

Niet aantoonbaar. Een veelgeciteerde proef onder gecontroleerde omstandigheden vond dat het gehalte aan oplosbare suikers na koude-aanpassing steeg, maar ook dat de totale en afzonderlijke glucosinolaten over het algemeen wat afnamen. Glucosinolaten zijn de stoffen die kool zijn typische smaak geven en waarom boerenkool als gezond geldt.

Hoe dat uitpakt, verschilt per ras. Onderzoekers uit Oldenburg ontdekten dat de concentratie glucosinolaten bij kou in sommige boerenkoolrassen stijgt en in andere daalt. Een studie uit 2026 met 26 rassen op het open veld zag na korte vorst vooral meer sucrose. Chlorofyl en carotenoïden namen in de meeste rassen juist af. Moestuin.nl vat het samen: vorst verandert vooral de verhouding tussen zetmeel en suikers, de voedingswaarde blijft grotendeels gelijk.

Struik of zak: het verschil zit in de vitamine C

Wat de vorst niet doet, doet het mes wel. Rauwe boerenkool bevat volgens de Nederlandse voedingsmiddelentabel NEVO 100 mg vitamine C per 100 gram. Volgens Lekkerder bij de Boer behoudt boerenkool die je zelf vers snijdt meer vitamines, vooral vitamine C. Door snijden, wassen en verpakken daalt het gehalte, vooral na enkele dagen.

Het verlies hoeft niet groot te zijn. Het blijft beperkt als de voorgesneden groente luchtdicht is verpakt en je de groenten niet te lang bewaart. Over hoe lang een zak goed blijft, verschillen de bronnen: MijnReceptenboek noemt twee tot drie dagen, Verse Oogst zo'n 5 tot 7 dagen in de koelkast. Een verse stronk kun je maximaal een week in de koelkast bewaren.

En de diepvries?

Diepvries doet het verrassend goed. Volgens het Voedingscentrum blijven de vitamines in diepvriesgroenten zitten, omdat er weinig tijd zit tussen oogsten, verpakken en invriezen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zegt dat blancheren voedingsstoffen kost, maar dat de voedingswaarde na het invriezen redelijk stabiel blijft. Diepvriesgroenten kunnen zelfs meer vitamine C bevatten dan verse groenten die al een paar dagen thuis liggen.

Koop je nu een struik en wil je die later eten? Na 3 minuten blancheren kun je boerenkool in een goed gesloten plastic zak tot 12 maanden in de diepvries bewaren, bij minimaal -18 graden.

Een struik vraagt meer kilo's en meer werk

Met een struik koop je ook stelen die je weggooit. Reken voor stamppot op ongeveer 200 gram gesneden boerenkool per persoon, en op het dubbele als je boerenkool aan de struik koopt. Daar staat tegenover dat onbewerkte boerenkool per kilo goedkoper is dan voorgesneden zakken. Kijk bij het kopen naar de kleur: als de gekrulde randen geel worden, gaat de kwaliteit snel achteruit en zitten er minder vitamines in.

Een eerlijke vergelijking?

Een directe test van zakken boerenkool tegen struiken uit dezelfde week is niet gevonden. Het onderzoek naar kou werd grotendeels gedaan in het lab of met buitenlandse rassen. En omdat suikers al bij lage temperaturen boven nul stijgen, kan een zak uit koude weken ook best zoet zijn. Over kool uit pot en blik schreven we eerder in Zuurkool of rode kool: welke is gezonder?

Op een rij