Ze heten in elke supermarkt pepernoten. Ze staan in elk sinterklaasliedje. Toch is de kans groot dat je deze weken vooral iets anders eet: kruidnoten.

Het verschil is niet alleen voor taalpuristen. Je proeft en voelt het meteen, als je weet waar je op moet letten.

Taai blokje of knapperig bolletje

Een echte pepernoot is een brokje peperkoek. Hij is hoekig, onregelmatig van vorm en een beetje taai, ongeveer zoals taai-taai. De basis is roggemeel, gezoet met honing en op smaak gebracht met anijs.

Een kruidnoot is een half bolletje speculaas. Hij is rond, hard en knapperig. Hij wordt gemaakt van tarwebloem met speculaaskruiden: kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, gember, kardemom en witte peper.

Een pepernoot kraakt niet. Doet hij dat wel, dan heb je een kruidnoot in je hand.

Wat er in de zak zit

Het ronde, bruine nootje dat bij intochten in het rond vliegt, is dus vrijwel altijd een kruidnoot.

Toch is wie 'pepernoten' zegt niet per se fout. De Dikke Van Dale beschrijft hoe mensen praten, en daar is pepernoot inmiddels een overkoepelend woord. Het woordenboek omschrijft een pepernoot als een 'dobbelsteentje van peperkoek of half bolletje van speculaas'.

En waar is de peper?

Die zit er vaak niet eens in. De meeste recepten gebruiken speculaaskruiden, en daar zit niet altijd witte peper in.

De naam komt uit een tijd waarin peper zo belangrijk was dat het woord voor allerlei specerijen werd gebruikt. Daarom heet kruidkoek ook peperkoek. De pepernoot dankt zijn naam dus eerder aan de specerijkast als geheel dan aan de peperkorrel.

Wie streng is, noemt het nootje uit de zak een kruidnoot. Wie het woordenboek volgt, mag gewoon pepernoot blijven zeggen.

Zo herken je ze snel

Hoekig, zacht en taai: pepernoot.

Rond, hard en knapperig: kruidnoot.

Smaakt naar anijs en honing: pepernoot.

Smaakt naar speculaas: kruidnoot.

Op pakjesavond maakt het natuurlijk weinig uit. Maar wie de echte pepernoot nog nooit heeft geproefd, mist een stukje sinterklaasgeschiedenis.

Feiten

Pepernoot: brokje peperkoek, roggemeel, honing en anijs, taai en hoekig. Kruidnoot: half bolletje speculaas, tarwebloem en speculaaskruiden, knapperig en rond. Woordenboek: Van Dale gebruikt pepernoot ook als verzamelnaam voor beide.

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