AI-start-up van Elon Musk ondertekent deel AI-gedragscode van EU

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - De start-up van Elon Musk op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zal een deel van de gedragscode voor AI-systemen van de Europese Commissie ondertekenen. Dat meldt xAI op socialmediaplatform X. Onlangs zei Google al dat het bedrijf de code zal ondertekenen. Microsoft-president Brad Smith heeft gezegd dat zijn bedrijf dit waarschijnlijk ook doet.

Bedrijven zijn niet verplicht zich aan de code te houden. Die is volgens de Commissie bedoeld om de industrie te helpen voldoen aan de regels van de AI-wet die op 2 augustus ingaat.

XAI ondertekent alleen het hoofdstuk van de code over veiligheid en beveiliging. De andere twee hoofdstukken gaan over transparantie en auteursrecht. "Hoewel de AI-wet en de code een gedeelte bevatten dat AI-veiligheid bevordert, omvatten andere delen vereisten die bijzonder schadelijk zijn voor innovatie", verklaarde xAI. De auteursrechtelijke bepalingen gaan het bedrijf "duidelijk te ver".

'Extra toezicht'

Eerder zei Meta helemaal niet te tekenen. De directeur voor internationale aangelegenheden bij het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram meldde dit eerder deze maand.

In de code wordt AI-ontwikkelaars en bedrijven die AI gebruiken, aangeraden transparant te zijn over welke datamodellen ze gebruiken. Ook wordt hun aangeraden zorgvuldig om te gaan met de data die ze invoeren in AI-modellen.

AI-aanbieders die de gedragscode niet ondertekenen "zullen op een andere manier moeten aantonen dat ze aan de regels voldoen", heeft een woordvoerder van de Commissie eerder gezegd. Als gevolg daarvan "kunnen ze mogelijk te maken krijgen met extra toezicht".