Baas Unilever herhaalt: we zijn voorzichtig met prijsverhogingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Unilever is "voorzichtig" met het verhogen van de prijzen van zijn producten. Dat heeft topman Fernando Fernandez donderdag nogmaals benadrukt in een toelichting op de halfjaarresultaten van het Britse was- en levensmiddelenconcern. Eerder dit jaar zei hij in een ander interview al eens: "Prijsverhogingen zijn altijd het laatste redmiddel."

Niettemin werd het grootste deel van de omzetgroei in het eerste halfjaar behaald door prijsstijgingen, maakte het bedrijf achter onder meer Knorr, Dove, Vaseline en Rexona donderdag bekend. Unilever en branchegenoten kampen met gestegen kosten, maar veel consumenten zijn ook overgestapt op goedkopere huismerken na de prijsverhogingen die het bedrijf de afgelopen jaren doorvoerde.

Het concern wilde verder niet specificeren hoeveel extra kosten de Amerikaanse importheffingen met zich meebrengen. Wel is er enige impact op geïmporteerde verpakkingen, stelde Unilevers tijdelijke financieel directeur Srinivas Phatak.