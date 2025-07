Ultra-bewerkt babyvoedsel: een recept voor een leven vol overgewicht

De wetenschapsredactie van de Times komt met een serieuze waarschuwing waardoor het beeld van gezond en handig babyvoedsel uit het schap verder afbrokkelt. Recent onderzoek van de University of Leeds laat zien dat een derde van de babyproducten in Europese supermarkten valt onder ‘ultra-processed food’ (UPF)—industrieel vervaardigd, met een mix van suiker, zetmeel, smaakstoffen en soms zelfs meer toevoegingen dan in een doorsnee koekje. Uit dit onderzoek blijkt dat baby ’s die opgroeien met deze kunstmatige producten al op jonge leeftijd worden klaargestoomd voor een leven vol overgewicht.

Het probleem zit niet alleen in de hoeveelheid toegevoegde suiker: veel producten die ‘geen suiker toegevoegd’ claimen, bevatten alsnog zeer veel zogeheten ‘vrije suikers’ uit fruitconcentraat of -puree. Bekende merken verkopen fruitige puffs en knijpzakjes die tot 89% van de calorieën uit suiker halen. Dit leidt niet alleen tot een verslaving aan zoete smaken, maar ook tot een verhoogd risico op obesitas, diabetes en tandbederf—nu al de grootste oorzaak voor ziekenhuisopname onder jonge kinderen in het VK.

De Britse gezondheidsexperts en de NHS adviseren ouders om potjes, pouches en fabrieksmaaltijden alleen incidenteel te gebruiken. Beter is het om zelf te koken, met pure, herkenbare ingrediënten en zo min mogelijk suiker. Diverse wetenschappelijke studies (zoals gepubliceerd in BMJ en The Lancet) leggen een direct verband tussen een dieet rijk aan ultrabewerkt voedsel en meer dan 30 chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en depressie.