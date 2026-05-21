Air France en Airbus schuldig aan dood door schuld na crash 2009

PARIJS (ANP) - Vliegtuigbouwer Airbus en luchtvaartmaatschappij Air France zijn in hoger beroep door een Parijse rechtbank schuldig bevonden aan dood door schuld voor de crash van een vlucht in 2009, waarbij 228 mensen om het leven kwamen.

Die vlucht was op weg van Rio de Janeiro naar Parijs en kwam in een storm boven de Atlantische Oceaan in de problemen. Zogeheten Pitot-snelheidscontrolebuizen bevroren, waardoor de piloten geen duidelijke snelheidswaarden meer kregen. Ze verloren snelheid, maar merkten dat niet tijdig op. Het was de ergste ramp in de geschiedenis van de Franse luchtvaartmaatschappij.

Het hof van beroep stelt dat Airbus en Air France "volledig en uitsluitend verantwoordelijk" zijn. Daarom moeten ze allebei een boete van 225.000 euro betalen, de maximale boete voor dit vergrijp. Dood door schuld is een strafbaar feit, waarbij de dood van het slachtoffer wel verwijtbaar is aan de dader, maar er geen opzet in het spel is. Dit in tegenstelling tot doodslag of moord, waarbij de dader wel de intentie heeft het slachtoffer te doden.