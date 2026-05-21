OM: nog niets duidelijk over hoger beroep tegen Weski

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 15:00
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie kon donderdag na de uitspraak tegen oud-advocaat Inez Weski (71) nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat. Justitie gaat eerst "goed kijken" naar het vonnis, maar vindt het gat tussen de eis en de opgelegde straf wel groot.
"Op dit moment overheerst tevredenheid dat de rechtbank ons heeft gevolgd in de verwijten die wij deze verdachte hebben gemaakt", aldus het OM.
Volgens de rechtbank speelde Weski een actieve rol in de misdaadbende van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi en legde haar een straf op die gelijk is aan het voorarrest, 42 dagen, waardoor zij niet meer de cel in hoeft. De rechtbank woog onder meer mee dat Weski geen advocaat meer is, een zeer broze gezondheid heeft en dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek.
Het OM had eerder 4,5 jaar cel geëist.
