Air France-KLM verliest flink op Damrak na aanvallen Iran

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 17:45
anp020326201 1
AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM ging maandag flink onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen hadden op de beurzen last van de aanvallen op Iran door Israël en de Verenigde Staten, die dit weekend begonnen, en vergeldingsacties van Iran.
Door het conflict zijn de brandstofprijzen fors gestegen en moesten airlines vluchten van en naar het Midden-Oosten schrappen. Een deel van het luchtruim is daardoor gesloten, net als grote luchthavens in de regio. Vanuit Dubai mogen maandag wel weer beperkt vluchten vertrekken. Air France-KLM verloor 9,4 procent op het Damrak. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met donderdag niet op Dubai, Riyad en Dammam.
Door de onrust in het Midden-Oosten waren maandag flinke minnen te zien op de Europese beurzen. De AEX-index sloot 1,1 procent lager op 1016,15 punten. De MidKap eindigde 1,5 procent lager op 1017,40 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 2,6 procent.
