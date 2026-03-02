ECONOMIE
Rutte belt Erdogan over Iran-conflict en bewaken NAVO-zuidflank

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 17:47
anp020326202 1
BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gebeld over Iran en de bescherming van de NAVO-grenzen. NAVO-land Turkije grenst aan Iran en vreest dat het de gevolgen ondervindt van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op dat land en de tegenaanvallen die Teheran onderneemt.
Erdogan en Rutte vonden elkaar in "het belang van NAVO's 360 graden-benadering", zei de secretaris-generaal van het bondgenootschap na afloop van het telefoongesprek. Die leus is ooit bedacht om uit te drukken dat de NAVO zich niet alleen tegen Rusland richt, maar zich ook tegen gevaren uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en alle windstreken wil verweren. "We staan altijd klaar om iedere dreiging, uit elke richting, af te schrikken en af te weren", zei Rutte op X, volgens hem ook in naam van Erdogan.
