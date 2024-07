Air France-KLM verwacht zwaardere klap door Olympische Spelen

PARIJS (ANP) - Air France-KLM verwacht tijdens de zomer rond de 200 miljoen euro mis te lopen door de Olympische Spelen. Dat is meer dan de 160 miljoen tot 180 miljoen euro waarvoor het luchthavenconcern begin deze maand waarschuwde. Veel reizigers lijken Parijs gedurende het sporttoernooi te mijden, gezien het aantal zomerboekingen dat achterblijft.

De Spelen, die worden gehouden van 26 juli tot en met 11 augustus in de Franse hoofdstad, hebben vooral impact op de resultaten van Air France. Dat was ook in juni al het geval. Air France-KLM meldt donderdag bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal dat het toernooi een negatieve impact had van 40 miljoen euro op de resultaten van Air France.

Air France-KLM gaf eerder al aan dat de boekingscijfers voor Parijs tegenvallen als de bestemming wordt vergeleken met andere Europese steden. Ook het aantal vliegreizen vanuit Parijs ligt onder het gemiddelde, mogelijk omdat de Fransen hun vakantie uitstellen tot na de Olympische Spelen. Het luchtvaartconcern verwacht dat de reizigersstroom na het toernooi weer op gang komt. Het aantal boekingen in het vierde kwartaal van dit jaar ligt in lijn met het aantal in dezelfde periode in 2023.

Omzet

In het afgelopen kwartaal vervoerde Air France-KLM bijna 26 miljoen passagiers, 4,4 procent meer dan een jaar eerder. Vooral Transavia verwelkomde meer reizigers aan boord. Bij die dochtermaatschappij steeg het passagiersaantal met ruim 12 procent tot 6,6 miljoen.

De totale omzet van Air France-KLM bedroeg in de maanden april tot en met juni bijna 8 miljard euro, ruim 4 procent meer dan een jaar eerder. Beide zustermaatschappijen zagen de omzet stijgen, maar er waren wel verschillen in het operationele resultaat. Voor Air France daalde dit met 287 miljoen tot 195 miljoen euro. Dat had onder meer te maken met de impact van de Spelen en hogere loonkosten. Bij KLM steeg de winst licht tot 260 miljoen euro.

Transavia was goed voor een omzet van 843 miljoen euro in het tweede kwartaal, ruim 18 procent meer dan een jaar eerder. Die stijging had onder meer te maken met het feit dat passagiers nu betalen voor het meenemen van bepaalde soorten handbagage, zoals een rolkoffer. Mede daardoor kwam het operationele resultaat van de luchtvaartmaatschappij uit op 26 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een operationeel verlies van 1 miljoen euro.