Vluchten Frankfurt na protest hervat, ook weer actie in Oslo

FRANKFURT (ANP) - Het vliegverkeer op Frankfurt Airport wordt geleidelijk hervat na een actie van klimaatactivisten, meldt de luchthaven. Betogers van Letzte Generation hadden zich aan het asfalt vastgeplakt. Activisten zeggen ook weer actie te voeren in Noorwegen.

Woensdag probeerden activisten in verschillende landen in Europa en Noord-Amerika al het vliegverkeer te verstoren. Dat lukte het best op het vliegveld Keulen Bonn. In Noorwegen en Finland ontstonden lichte verstoringen, in onder meer Zwitserland, Spanje en Engeland had het vliegverkeer nergens last van. Dezelfde groep zegt achter nieuwe acties op donderdag te zitten.

Naast het protest in Frankfurt trokken in Noorwegen betogers van Folk Mot Fossilmakta en Scientist Rebellion Norway naar een luchthaven in Oslo. Zij blokkeerden volgens de koepelorganisatie Oil Kills een incheckbalie.