Air France-KLM zakt op Damrak na adviesverlaging

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM behoorde vrijdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie werd door Barclays van de kooplijst gehaald. De kenners van de Britse bank wezen daarbij op de dreigende politieke instabiliteit in Frankrijk, die voor uitdagingen kan zorgen voor Air France. Ook de politieke onzekerheid in Nederland over het nieuwe krimpplan voor Schiphol zet KLM onder druk. Het koersdoel voor Air France-KLM ging omlaag van 15 euro naar 9,5 euro. Het aandeel zakte 5 procent tot 8,15 euro.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 929,21 punten, onder aanvoering van de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI. De hoofdindex stevent daarmee af op een maandwinst van zo'n 2,8 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 864,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.

De beurs in Parijs daalde 0,1 procent. De Fransen gaan komende zondag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde verkiezingen uit te schrijven na de grote nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen, zorgde eerder deze maand nog voor onrust op de beurzen. De radicaal-rechtse partij RN van Marine Le Pen lijkt af te stevenen op een overwinning. De tweede verkiezingsronde is op zondag 7 juli.