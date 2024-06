Studie: brede welvaart neemt toe, verschillen tussen regio's ook

UTRECHT (ANP) - De brede welvaart in Nederland is vorig jaar gestegen, ondanks een kleine daling van het bruto binnenlands product (bbp). Maar tussen verschillende regio's in Nederland is de brede welvaart ongelijk verdeeld en dat verschil is verder toegenomen, melden RaboResearch en Universiteit Utrecht na onderzoek.

De onderzoekers keken onder meer naar inkomen, geluk, gezondheid en veiligheid. Volgens hen is de brede welvaart het hoogst onder inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Ook in de Achterhoek, op de Veluwe, in Alkmaar en omgeving en Zuidwest-Overijssel is die hoog. "Regio's met een hoge brede welvaart combineren een prettig leefklimaat met de nabijheid van voorzieningen en werk in de steden", zegt onderzoeker Floris Jan Sander van RaboResearch.

In en rond grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam blijft de brede welvaart achter, aldus de onderzoekers. Dat komt volgens Sander omdat mensen wonen en veiligheid lager beoordelen. "De beperkte beschikbaarheid en de hoge prijzen van huizen leiden daar tot een lagere woontevredenheid." Ook aan de randen van Nederland, zoals in Zuid-Limburg en Delfzijl en omgeving, zou de brede welvaart achterblijven. In deze regio's is die sinds 2013 volgens de studie over het algemeen minder toegenomen dan op andere plekken, wat de ongelijkheid vergroot.