Air France schort vluchten naar Cuba op door brandstoftekort

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 16:40
anp040326157 1
PARIJS (ANP/AFP) - Luchtvaartmaatschappij Air France schort vluchten van en naar Cuba enkele maanden op vanwege een brandstoftekort in dat land. Vanaf 29 maart vliegt de Franse maatschappij tijdelijk niet tussen Parijs en de Cubaanse hoofdstad Havana.
De vluchten gaan volgens Air France niet door "vanwege het brandstoftekort op het eiland Cuba en de impact daarvan op de economische en toeristische activiteiten". De vluchten moeten op 15 juni weer worden hervat.
Cuba heeft last van een energieblokkade die de Verenigde Staten in januari hebben ingesteld na de militaire operatie in Venezuela. Dat land is een belangrijke olieleverancier van Cuba. De Cubaanse luchtvaartautoriteiten lieten luchtvaartmaatschappijen deze week weten dat het tekort aan vliegtuigbrandstof tot 10 april aanhoudt. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Cuba stilgelegd of vliegroutes aangepast om ergens anders te kunnen bijtanken.
