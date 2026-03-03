ECONOMIE
Air France vliegt tot en met donderdag niet op het Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:45
anp030326070 1
PARIJS (ANP/RTR) - Door het conflict in het Midden-Oosten heeft ook Air France besloten voorlopig niet op het gebied te vliegen. De luchtvaartmaatschappij heeft minstens tot en met donderdag 5 maart alle vluchten van en naar Tel Aviv, Beiroet, Dubai en Riyad geschrapt.
Air France laat weten dat de veiligheid van klanten en bemanning vooropstaat en de situatie zal evalueren voordat de vluchten worden hervat.
KLM kondigde zaterdag ook al aan voorlopig de luchtruimen van Iran, Irak, Israël en diverse landen rond de Perzische Golf te mijden. De maatschappij vliegt in ieder geval tot en met donderdag niet op Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam vanwege de aanvallen op Iran en de vergeldingsacties die het land de afgelopen dagen uitvoerde.
