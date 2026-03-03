ECONOMIE
Europese gasprijs opnieuw flink omhoog door onrust Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:43
anp030326069 1
AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs ging dinsdagochtend op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs opnieuw flink omhoog door de onrust in het Midden-Oosten. De prijs steeg in de vroege handel met 16 procent tot iets meer dan 51 euro per megawattuur.
Op maandag schoot de prijs al 36 procent omhoog door zorgen over ernstige verstoringen van de gastoevoer uit het Midden-Oosten. Daarnaast heeft Qatar de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) stilgelegd na Iraanse aanvallen op Qatarese energiefaciliteiten. Qatar is een belangrijke leverancier van lng aan Europa.
