DENK dient wetsvoorstel in tegen discriminatie bij sollicitaties

DEN HAAG (ANP) - DENK stelt een initiatiefwet voor die discriminatie bij sollicitaties tegen moet gaan. Eerder sneuvelde een vergelijkbaar voorstel van voormalig minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) in de Eerste Kamer, omdat de VVD zorgen had over de uitvoerbaarheid en regeldruk. Kamerlid Doğukan Ergin dient een nieuwe versie in van dat plan waarin hij die zorgen heeft geprobeerd weg te nemen.

De partij heeft daarvoor gesproken met andere politieke partijen en het bedrijfsleven. Een van de bezwaren die zij noemden is dat het voorstel erg gericht was op discriminatie van mensen met een migratieachtergrond, terwijl ook andere groepen hiermee te maken hebben. Daarom heeft DENK het voorstel verbreed naar zwangere vrouwen en oudere sollicitanten.

Het voorstel verplicht werkgevers om objectieve en controleerbare wervings- en selectieprocedures te hebben. Werkgevers met minder dan 25 werknemers vallen buiten deze wet.