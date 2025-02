Airbnb flink hoger op Wall Street na sterke resultaten

NEW YORK (ANP) - Airbnb behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het verhuurplatform boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook rekent het bedrijf op een aanhoudende sterke vraag naar vakantiewoningen en appartementen in de eerste drie maanden van dit jaar. Het aandeel werd daarop ruim 12 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de flinke koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt vlak op 44.723 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 6120 punten en techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 19.952 punten. De drie graadmeters koersen af op stevige koerswinsten deze week, met een plus van ongeveer 2 procent voor de Nasdaq.

Applied Materials zakte meer dan 5 procent. De maker van chipapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde echter teleur.