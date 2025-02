Remko de Waal wint Zilveren Camera met foto Sifan Hassan

HILVERSUM (ANP) - De Zilveren Camera voor beste journalistieke foto van het jaar gaat naar Remko de Waal. De ANP-fotograaf won de prijs voor zijn foto van atlete Sifan Hassan waarop zij de laatste kilometers van de Olympische marathon voor vrouwen aflegt in Parijs. De Waal kreeg de prijs vrijdagmiddag uit handen van minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De jury prees de winnende foto van De Waal om de spanning, emotie en uitputting die in het beeld samenkomen. "Met deze foto laat De Waal zien hoe één beeld een compleet verhaal kan vertellen", zegt juryvoorzitter Eva de Vos. "De manier waarop licht en schaduw worden benut, versterkt de intensiteit van zowel de prestatie als de weg ernaartoe. Dit is een moment dat mensen zich over jaren nog zullen herinneren - en dat is precies waar een Zilveren Camera-winnaar aan moet voldoen."

De Prijs voor Storytelling ging naar Çiğdem Yüksel met haar project Je moest eens weten, over de eerste generatie vrouwen uit Turkije in Nederland. De tweede prijs in de categorie Storytelling ging naar Kadir van Lohuizen voor de serie Food for thought en de derde prijs naar Hester den Boer voor Kamp Erika.

Fotowedstrijd de Zilveren Camera wordt sinds 1949 georganiseerd. De wedstrijd kent elf categorieën, waarbij sinds dit jaar binnen elke categorie een genomineerde kans maakt op de hoofdprijs, de Zilveren Camera.