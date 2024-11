Airbnb zakt, Expedia stijgt op voorzichtig Wall Street

NEW YORK (ANP) - Airbnb behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het verhuurplatform boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel lager uit dan kenners hadden voorzien. Het aandeel werd ruim 8 procent lager gezet. Expedia steeg daarentegen dik 6 procent. De onderneming achter reissites als Trivago en Hotels.com verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de sterke koersrally die volgde op de verkiezingswinst van Donald Trump eerder deze week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 43.805 punten. De brede S&P 500-index won ook 0,2 procent, tot 5984 punten, en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 19.274 punten. De S&P 500 en de Nasdaq wisten donderdag de recordstanden verder aan te scherpen, terwijl de Dow vrijwel onveranderd sloot.