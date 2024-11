NUNSPEET (ANP) - E-bikemerk Stella Fietsen is vrijdag failliet verklaard. Dit bevestigt een woordvoerder van rechtbank Gelderland na berichtgeving in het AD. Eerder deze week had Stella Fietsen uitstel van betaling aangevraagd.

Voormalige bewindvoerder Frans van Oss is nu de curator. Eerder vrijdag zei Van Oss dat zo'n tien gegadigden zich hebben gemeld voor een mogelijke doorstart van het bedrijf en dat vrijdagmiddag meer duidelijk wordt over de manier waarop die moet plaatsvinden.