Airbus krijgt contract van 150 miljoen pond van ESA

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Airbus heeft een contract ter waarde van 150 miljoen pond (ongeveer 179 miljoen euro) binnengehaald van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het Europese luchtvaartconcern gaat een landingsplatform bouwen voor een rover die in het Verenigd Koninkrijk wordt ontwikkeld en in 2030 op Mars moet landen. Dit heeft het Britse ministerie van Wetenschap, Innovatie en Technologie zaterdag bekendgemaakt. Een rover is een mobiele robot die het oppervlak van een planeet kan onderzoeken.

De Britse tak van Airbus ontwikkelt het platform voor de ExoMars-missie, waarin ESA en de Amerikaanse NASA samenwerken. Die missie moet naar tekenen van leven op Mars zoeken. De lancering van de rover staat gepland in 2028. Het zou de eerste keer worden dat een rover die in Europa is gemaakt op Mars landt.

Door het contract aan Airbus te gunnen, wil ESA volgens het Verenigd Koninkrijk Russische onderdelen vervangen. De rover moest eigenlijk al in 2022 worden gelanceerd, maar ESA schortte de samenwerking met Rusland op vanwege de oorlog in Oekraïne.