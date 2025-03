Simmons wint fors ingekorte zesde etappe in Ronde van Catalonië

BERGA (ANP) - Quinn Simmons (Lidl-Trek) heeft de zesde etappe in de Ronde van Catalonië van Berga naar Berga gewonnen. De Amerikaanse wielrenner won de aangepaste rit van 25 kilometer in het uiterste noorden van Catalonië. Het parcours was wegens de extreme wind in de bergen gewijzigd en sterk ingekort. De passen op de Coll de la Batallola en de Collada de Sant Isidre werden net als de aankomst bergop in Queralt geschrapt, zodat er van een zware bergetappe geen sprake meer was.

Naast het inkorten van de etappe werd besloten alle bonificatieseconden onderweg en aan de finish te schrappen, en de tijden voor het algemeen klassement al op te nemen op vijf kilometer van de streep in Berga. Daardoor behield Juan Ayuso van UAE Team Emirates de leiding in het klassement met een seconde voorsprong op Primoz Roglic (Red Bull - Bora-hansgrohe).

De 104e editie van de Ronde van Catalonië eindigt zondag met de slotrit van 88 kilometer in Barcelona met start op de Plaça Espanya en finish op de Montjuïc.