Airbus mikt op recordaantal afgeleverde vliegtuigen

PARIJS (ANP/AFP) - Vliegtuigbouwer Airbus streeft ernaar om dit jaar een recordaantal commerciële vliegtuigen af te leveren. Het bedrijf profiteert naar eigen zeggen van een "sterke vraag" en een winststijging in 2025.

"2025 was een mijlpaaljaar, gekenmerkt door een zeer sterke vraag naar onze producten en diensten in alle bedrijfstakken", zei topman Guillaume Faury donderdag bij de jaarresultaten. De Europese vliegtuigfabrikant heeft de winst met bijna een kwart zien stijgen tot 5,2 miljard euro.

Airbus leverde vorig jaar wereldwijd 793 verkeersvliegtuigen af. Voor dit jaar kan dat aantal groeien naar zo'n 870, denkt de vliegtuigbouwer. "Als basis voor de richtlijnen van 2026 gaat het bedrijf ervan uit dat er geen extra verstoringen zijn in de wereldhandel of de wereldeconomie, het luchtverkeer, de toeleveringsketen, de interne operaties en het vermogen om producten en diensten te leveren", stelt het concern bij zijn vooruitzichten.