Philips achtervolgd door juridische zaken slaapapneu-affaire

AMSTERDAM (ANP) - Philips wordt nog steeds achtervolgd door juridische zaken rond de grote terugroepactie van slaapapneuapparaten die in 2021 begon. Amerikaanse beleggers die enkele jaren terug al een claimprocedure waren gestart, hebben in december een verzoek ingediend om ook Philips-topman Roy Jakobs in die zaak te betrekken. Dit volgt uit het donderdag verschenen jaarverslag en ook NRC berichtte over de kwestie.

Philips was sinds 2021 bezig met een grote terugroepactie van miljoenen slaapapneuapparaten. Bij deze apparaten kon het isolerende schuim loslaten. De kwestie leidde tot hoge juridische kosten als gevolg van claims. In 2024 bereikte het bedrijf een schikking van 1,1 miljard dollar voor compensatie aan patiënten.

Beleggers zinnen echter nog steeds op compensatie voor volgens hen geleden schade door een flink gedaalde beurskoers. Een rechtbank in New York heeft het verzoek van de Amerikaanse beleggers tot wijziging van hun eerdere aanklacht toegewezen. Philips heeft op zijn beurt een verzoek ingediend om de eis van de hand te wijzen.