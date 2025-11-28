Airbus: softwarefix bij veel A320-vliegtuigen om 'zonnestraling'

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Airbus heeft vrijdag gewaarschuwd dat een groot aantal vliegtuigen van het type A320 een onmiddellijke softwarefix nodig kunnen hebben na een recent incident met een vliegtuig van het Amerikaanse JetBlue Airways. Dat toestel had te maken met plotseling hoogteverlies omdat de besturing verstoord zou zijn geraakt door "intense zonnestraling".

Volgens Airbus kunnen ongeveer 6000 A320-vliegtuigen een software-aanpassing nodig hebben. In het overgrote deel van de gevallen zou die fix op de grond vrij snel geregeld kunnen worden vanuit de cockpit. In sommige gevallen zou er ook hardware vervangen moeten worden. Wereldwijd zijn er ruim 11.000 toestellen van de A320-familie in dienst.

Airbus zegt dat "intense zonnestraling kan leiden tot het corrumperen van data die cruciaal is voor het functioneren van de vluchtcontroles". Het bedrijf zegt ook dat de ingreep kan leiden tot "operationele verstoringen voor maatschappijen en passagiers".

Verlies hoogte

Het vliegtuig van JetBlue was eind oktober onderweg van het Mexicaanse Cancún naar Newark in de Amerikaanse staat New Jersey toen het plotseling hoogte verloor. Het week vervolgens uit naar Tampa in Florida. Uit onderzoek bleek dat er computerstoring was geweest.

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft een noodrichtlijn uitgegeven voor de software-aanpassing. De A320 is het best verkopende model van Airbus.

KLM was niet onmiddellijk bereikbaar voor vragen over een eventuele impact op de A320-vloot van de maatschappij.