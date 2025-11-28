Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Het blijft fascinerend: megagebouwen die compleet verlaten zijn. Urban explorer Bob Thissen heeft in China weer een pareltje gevonden: een gigantisch terrein van 12 km2 met 23 hotels, grote flats, winkelcentra, attracties en waterparken. Het heeft in totaal zo'n 14 miljard dollar gekost.

Het complex ging open in 2014 maar sloot tijdens de coronapandemie. Daarna is het nooit weer heropend. Vooral het waterpark is indrukwekkend. Het is maar liefst 250.000 m2 groot en overal zijn glijbanen, warmwaterbaden en zelfs een hindernissenparcours en een grottenstelsel.

Onduidelijk is of het ooit nog opengaat.