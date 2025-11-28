Die medische zorg wordt gevoed door harde data over Trumps werktempo. Een analyse van zijn officiële agenda laat zien dat hij in de eerste tien maanden van zijn huidige termijn 1.029 publieke optredens had, tegenover 1.688 in hetzelfde deel van zijn eerste termijn – een daling van 39 procent. Ook beginnen zijn officiële evenementen gemiddeld later op de dag dan tijdens zijn eerste ambtsperiode.

Gupta verwijst bovendien naar Trumps trage en afstandelijke reactie toen iemand flauwviel in het Oval Office: de president zou nauwelijks bezorgd hebben gereageerd en merkbaar vertraagd hebben gehandeld. Volgens de arts past dat bij het beeld van verminderde alertheid en mentale vermoeidheid die ook op andere momenten in het openbaar zichtbaar is.

Daar komt bij dat Trump dit najaar een MRI‑scan van zijn hersenen onderging in het militaire ziekenhuis Walter Reed, iets wat het Witte Huis pas na vragen van journalisten bevestigde. Officieel ging het om een “routineonderzoek”, maar Gupta wijst erop dat “je in deze tijd geen MRI maakt zonder reden – dan is er echt ergens zorg over”.

De medische waarschuwingen vallen samen met groeiende publieke twijfel. In recente peilingen zegt inmiddels ongeveer de helft van de Amerikanen dat Trump een vorm van cognitieve achteruitgang vertoont, een duidelijke stijging ten opzichte van vóór zijn herverkiezing in 2024. Terwijl Trump zichzelf op sociale media blijft presenteren als uiterst fit en energiek, stapelt het onafhankelijke bewijs zich op dat het tegendeel laat zien.