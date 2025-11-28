Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

Sommige mensen hebben een strak regime wat het inladen van de vaatwasser betreft, maar de meesten stoppen het apparaat vrij gedachteloos vol. Een bord hier, een mok daar... als de deur maar dicht past. Toch maakt het nogal wat uit voor het schoonmaakproces en de levensduur van de vaat en de machine wat waar is gepositioneerd.

Onderzoeker Richard Anderson heeft ervoor doorgeleerd en legt uit wat de optimale manier is: “Door een paar eenvoudige stappen te volgen, kun je de hygiëne en efficiëntie van je vaatwasser sterk verbeteren. Goed inladen helpt je apparaat bovendien energiezuiniger te werken en verlengt de levensduur.”

Onderste rek

De meeste mensen letten vooral op overvolle rekken, verkeerd geplaatste vaatwastabletten of het vergeten schoonmaken van het filter. Maar volgens Anderson draait het vooral om wat je in het onderste rek stopt. En daar hoort één ding absoluut niet thuis: plastic.

Het onderste rek krijgt namelijk de volle laag van de krachtige sproeiarmen. “Het onderrek is de heavy-duty zone, gemaakt voor stevige items die een hogere waterdruk nodig hebben. Zorg dat borden en grote schalen altijd richting de centrale sproeiarm staan. Zware pannen kunnen aan de zijkanten, lichtjes schuin zodat het water makkelijk wegloopt. Door vergelijkbare items te groeperen voorkom je dat kleinere stukken worden overschaduwd”, aldus Anderson.

Plastics altijd bovenin

“Het bovenste rek is bedoeld voor delicate items”, zegt Anderson. “Daar plaats je glazen en mokken ondersteboven en licht gekanteld, zodat er geen water in blijft staan. En heel belangrijk: alle kunststoffen moeten ‘vaatwasserbestendig’ zijn en uitsluitend in het bovenrek blijven, ver weg van het verwarmingselement onderin, zodat ze niet vervormen.”

Zelfs bestek vraagt om aandacht. “Voorkom dat stukken ‘in elkaar nestelen’. Mix verschillende items en wissel de richting van handvatten af. Messengrepen moeten altijd omhoog staan, voor de veiligheid. En houd zilveren en roestvrijstalen stukken gescheiden om verkleuring te voorkomen.”