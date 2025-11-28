Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

Het was ooit één grote shiny glitter&glamour-vriendengroep, maar van al dat spetterende feestgedruis maakt Gordon al lang geen deel meer uit. Hij krijgt nog eens een trap na en is allesbehalve blij met opmerkingen die De Toppers maakten tijdens een promotie-interview voor hun Christmas sing-a-long-shows in Ahoy. En dat laat hij weten ook.

De Toppers – dit jaar bestaande uit Jeroen van der Boom, Jan Smit, Gerard Joling en René Froger – stonden de pers te woord over hun komende kerstspektakel. Maar zodra de verslaggever van De Telegraaf de naam ‘Gordon’ liet vallen, sloeg de sfeer merkbaar om.

Gepasseerd station

Op de vraag 'is er nog kans op verzoening, in de geest van kerst ?' reageerde Froger direct: “Voor De Toppers? Dat gaat niet meer gebeuren. Gepasseerd station.” Het gekonkel tussen Gordon en de groep sleept al veertien jaar voort, sinds hij in 2011 de formatie verliet. Het ligt mogelijk nog steeds gevoelig dat Gordon eerder bij Jeroen Pauw beweerde dat Froger een drankprobleem zou hebben; iets wat Froger destijds fel ontkende.

Wanneer de verslaggever vraagt naar het appcontact tussen Joling en Gordon, duikt Geer er tussenuit: “Ik moet even naar het toilet”, zegt de No More Boleros-zanger. Jan Smit weet met een lach op z'n gezicht te melden dat hij ook 'ontzettende aandrang krijgt'.

Gordon reageert geschrokken

Natuurlijk was ook Gordon het fragment niet ontgaan. Op Instagram uit hij zijn teleurstelling en weeklaagt hij: “Lieve mensen, ik ben zoveel jaar verder maar ondanks dat vind ik het zo heftig om dit van mensen te horen waar ik enorm van gehouden heb.”

Hij vindt dat De Toppers hem best dankbaar mogen zijn. “René omdat ik destijds De Toppers heb toegelaten ondanks het vreselijke verdriet dat Geer mijn familie heeft aangedaan.”

En over Joling: “Geer omdat zijn carrière op sterven na dood was voor de Geer & Goor-reeks.”

Tot slot noemt hij Van der Boom: “Jeroen omdat ik hem destijds bij De Toppers heb gehaald.”

Pijnlijk

De opmerking van Smit vindt hij het pijnlijkst: hij is “verbijsterd”, omdat hij naar eigen zeggen alleen maar warme herinneringen aan hem heeft.

Ondanks alles eindigt Gordon in kerstsferen. Hij wenst De Toppers “fijne feestdagen en veel succes”. Maar een hereniging? Die lijkt, net als Froger al zei, definitief een “gepasseerd station”.