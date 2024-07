Airbus ziet winst halveren door problemen ruimtevaarttak

TOULOUSE (ANP) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus zag de nettowinst in de eerste helft van dit jaar halveren tot 825 miljoen euro. Dit kwam vooral door forse afboekingen op de problematische ruimtevaarttak, waar de kosten te hoog zijn.

"De financiële prestaties over het eerste halfjaar weerspiegelen voornamelijk aanzienlijke lasten in onze ruimtevaartactiviteiten. We pakken de oorzaken van deze problemen aan", zei Guillaume Faury, topman van Airbus in een toelichting.

Het bedrijf moest 989 miljoen euro afboeken op de slecht draaiende ruimtevaartafdeling in de eerste helft van het jaar. Dat is hoger dan eerder aangegeven, toen Airbus vorige maand zijn belangrijkste financiële en productiedoelstellingen verlaagde.

De omzet kwam uit op 28,8 miljard euro, een stijging van 4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Airbus kan momenteel niet snel genoeg brandstofzuinige vliegtuigen bouwen om te voldoen aan de vraag. Dit heeft zelfs geleid tot het afwijzen van enkele potentiële klanten omdat de populairste modellen tot in het volgende decennium uitverkocht zijn.