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Ajax: persoonsgegevens buitgemaakt bij datalek logistieke partner

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 16:40
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AMSTERDAM (ANP) - Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn geraakt door het datalek bij logistieke partner CEVA Logistics. Dat meldt de voetbalclub in een mail aan getroffen klanten. Toen Ajax begin augustus informeerde over het lek wist de voetbalclub nog niet of er persoonlijke data was gelekt, maar onder meer huisadressen en telefoonnummers blijken te zijn buitgemaakt. Er zijn geen betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen of wachtwoorden bij het incident betrokken.
De voetbalclub adviseert om extra alert te zijn op berichten die afkomstig lijken van Ajax. "Doordat persoonsgegevens betrokken zijn bij het incident, bestaat er een verhoogd risico op phishing."
Begin augustus waarschuwden meerdere bedrijven voor een datalek bij logistieke partner CEVA. Onder meer klanten van webwinkels bol en Zalando, brillenketen Ace & Tate en warenhuis de Bijenkorf zijn getroffen. In de webwinkel van de Bijenkorf waren door het datalek een tijdlang veel artikelen niet te bestellen.
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