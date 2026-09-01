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Denemarken begrenst leeftijd mannen bij ivf-behandeling

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 16:37
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KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Mannen ouder dan 55 komen in Denemarken binnenkort niet langer in aanmerking voor vruchtbaarheidsbehandelingen binnen het zorgstelsel. Dit vanwege de gezondheidsrisico's voor kinderen die bijvoorbeeld via ivf-behandeling worden verwekt met zaad van oudere mannen. Denemarken is daarmee het eerste land ter wereld dat een dergelijke beperking introduceert voor mannen. De maatregel moet ingaan per januari.
Voor vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling willen, geldt al een leeftijdsbeperking in Denemarken: de behandeling mag niet later dan op iemands 40e beginnen, en moet zijn afgerond voordat iemand 46 jaar is.
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