AkzoNobel bovenaan lagere AEX na plannen om fabrieken te sluiten

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel eindigde donderdag bovenaan de schaarse rij winnaars in de AEX. De verffabrikant maakte bekend twee fabrieken in Nederland en België te willen sluiten, als onderdeel van een eerder aangekondigd transformatieplan. Het bedrijf wil zich voor zijn productie richten op "kernlocaties" die schaalvoordelen en meer efficiëntie bieden, om zo de kosten te verlagen en slimmer gebruik te maken van het industriële netwerk. AkzoNobel won daarop 1,2 procent.

Verder was de stemming op de Europese aandelenbeurzen overwegend negatief. De AEX-index op het Damrak noteerde na het slot 0,7 procent lager op 926,91 punten. De MidKap zakte eveneens 0,7 procent, tot 865,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten ook in de min.