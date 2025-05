Agema wil meer stoppogingen voor rokers vergoeden via zorgpakket

DEN HAAG (ANP) - Rokers kunnen vanaf volgend jaar meer hulp vergoed krijgen bij pogingen om van hun verslaving af te komen. Sinds 2011 zit één stoppoging in het basispakket van de zorgverzekering, maar dat worden maximaal drie stopprogramma's per jaar. Dit is een van de wijzigingen in de basisverzekering die zorgminister Fleur Agema (PVV) wil doorvoeren per 2026, meldt ze donderdag aan de Kamer.

Gebleken is dat de hulp bij stoppen met roken vooral goed uitpakt als iemand na een terugval snel doorgaat met een nieuw stopprogramma. Deze programma's zijn ook professioneler geworden, staat in de toelichting. Jaarlijks volgen circa 40.000 rokers een stopprogramma en slaagt dit bij het merendeel.

Daarnaast kunnen mensen met axSpA - ontstekingen in het bekken en de rug - straks langdurig een vergoeding vanuit het basispakket krijgen voor oefentherapie op maat. Ook wil Agema dat een verkennend gesprek over psychische klachten wordt uitgezonderd van het betalen van het verplichte eigen risico.