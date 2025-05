Sprinter Kooij opgelucht na etappewinst in de Giro

VIADANA (ANP) - Sprinter Olav Kooij was opgelucht na zijn sprintzege in de twaalfde etappe van de Giro. De 23-jarige Nederlander van Visma - Lease a Bike was dit keer sneller dan zijn landgenoot Casper van Uden. "Ja, ik ben wel opgelucht", zei Kooij in Viadana tijdens een flashinterview na afloop. "Ik ben heel blij dat we dit met zijn allen konden doen vandaag."

Kooij had vooral veel te danken aan zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert die hem aan het slot van de etappe naar de streep loodste. "Alleen hij kan dat op die manier. Hij deed dat buitengewoon goed", aldus een lachende Kooij. "Fantastisch werk."

Volgens Kooij gaat zijn ploeg voor meer tijdens de 108e editie van de Giro. "We zijn nog niet klaar hier."