AkzoNobel daalt fors op beurs na afgeblazen overnamepoging

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag vlak geopend, na de stevige plus een dag eerder. AkzoNobel was een sterke daler met een min van ruim 20 procent. Het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams zien af van verdere pogingen om de verfproducent over te nemen.

Vorige week werd bekend dat AkzoNobel begin mei een overnamebod van die bedrijven ter waarde van 73 euro per aandeel in contanten (exclusief dividend) had afgewezen. Het bedrijf achter merken als Flexa en Sikkens verklaarde daarbij door te zullen gaan met de fusie met het Amerikaanse Axalta Coating Systems. Door hoop bij beleggers op een overnamestrijd rond AkzoNobel ging de koers toen sterk omhoog.

De AEX noteerde kort na aanvang onveranderd op 1048,92 punten. Op dinsdag steeg de hoofdindex 1,3 procent, geholpen door een koersstijging voor techinvesteerder Prosus van meer dan 9 procent. Prosus zakte nu bijna 3 procent.