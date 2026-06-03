Rutte en NAVO-landen houden eerste NAVO-Oekraïne-raad in Kyiv

KYIV (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte bezoekt woensdag Oekraïne met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Ze beleggen in Kyiv voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad, waarin het bondgenootschap en Oekraïne overleggen.

Rutte en alle 32 ambassadeurs, ook die van de Verenigde Staten, kwamen woensdagochtend aan in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense spoorwegmaatschappij plaatste foto's van hun aankomst online. Rutte spreekt president Volodymyr Zelensky en de ambassadeurs vergaderen met hun Oekraïense collega in de raad.

Oekraïne is geen NAVO-lid en mag dat van de VS en andere lidstaten voorlopig ook niet worden. Maar het partnerland en aspirant-lid is wel een vaste NAVO-Oekraïne-raad gegund, die het kan bijeenroepen als het zich bedreigd voelt en hulp wil vragen. Maandag komen de ambassadeurs van de NAVO-landen bijeen in deze raad.