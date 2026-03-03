ECONOMIE
Al ruim 12.000 vluchten geannuleerd door onrust in Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:11
ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - Meer dan 12.300 vluchten naar bestemmingen in het Midden-Oosten zijn tot nu toe al geannuleerd als gevolg van de oorlog in Iran en de onrust in de regio, meldt Bloomberg op basis van luchtvaartwebsite Flightradar24.
De verstoringen in het vliegverkeer ontstonden zaterdag, na de aanvallen op Iran door Israël en de Verenigde Staten en de tegenaanvallen van Iran. Dubai en Doha zijn belangrijke tussenstops bij vluchten tussen Europa en Azië. Door de geschrapte vluchten zijn duizenden reizigers gestrand.
Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchtschema's aangepast. Dat geldt onder meer voor Emirates, Air France-KLM, Etihad en Qatar Airways.
